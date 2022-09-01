شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينظم بطولته الخاصة للعام الثالث على التوالى بمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى على تنظيم كأس أليو ديانج للعام الثالث على التوالى، فى مسقط رأسه مالى، والتى يتكفل بتوفير احتياجاتها من أطقم رياضية وجوائز وكؤوس المسابقة.

وحضر ديانج وزوجته النهائى وسط حضور كبير من أهالي منطقته في مالي.

ويتمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار ديانج فى الموسم المقبل رافضين فكرة التفريط فى اللاعب باعتباره من القوام الأساسي في صفوف الفريق الأحمر، وينال ثقة أي مدرب يتولى تدريب الأهلي في الفترة الحالية.

وكان أكثر من نادٍ خارجى مهتم بالتعاقد مع ديانج في الصيف الحالي مثل النصر السعودي واندرلخت البلجيكي ولكنهما لم يقدما عروضا جادة للأهلي من أجل الحصول على خدمات الدبابة المالية.



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