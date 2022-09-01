شكرا لقرائتكم خبر عن الشمرلى يمنح طائرة الزمالك راحة حتى الأربعاء بعد العودة من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح شريف الشمرلى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك لاعبيه راحة لمدة أسبوع، ليعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل بعد العودة من الإمارات متوجا ببطولة بنى ياس الدولية .

وخاض فريق الزمالك دورتين وديتين فى الإمارات ، حيث حصل على المركز الثانى فى بطولة العين قبل التتويج ببطولة بنى ياس .

وشهد ختام بطولة العين حصول رشاد شبل، المحترف يوسيفانى هيرنانديز، على أفضل حائط صد وأفضل لاعب فى البطولة.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.