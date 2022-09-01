شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر الجارى، على أن يعود اللاعبون الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومبانى فى الجولة الأخيرة للتدريبات يوم 4 سبتمبر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، بعد عودة الأساسيين من الراحة التى حصلوا عليها عقب حسم لقب بطولة الدورى المصرى، للمرة الـ 14 فى تاريخ القلعة البيضاء، والثانية على التوالى، ذلك استعدادا لمواجهة الهلال السعودى، المقرر إقامتها يوم 9 من شهر سبتمبر الجارى، فى كأس لوسيل بقطر، الذى يجمع بين بطل الدورى المصرى وبطل الدورى السعودي.

ومنح الجهاز الفنى مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى، قبل أن يمنح باقى اللاعبين راحة عقب مباراة المصرى السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومبانى التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويقوم الجهاز الإدارى للزمالك فى الوقت الحالى بالترتيب لسفر البعثة إلى قطر قبل مواجهة الهلال السعودى، حيث يقوم الجهاز الإدارى بإنهاء الحصول على تأشيرات سفر البعثة.