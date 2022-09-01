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بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على "تويتر"، فيديو للحارس أحمد الشناوى معلقا عليه: "القصة بدأت من 2018 ولسه مستمرة حتى 2025.. حارسنا أحمد الشناوي يمدد عقده لمدة 3 سنوات قادمة".

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز فى موسم 2019، شارك الشناوي فى 56 مباراة، استقبل خلالها 45 هدفاً بينما حافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.

 

أمام مع الزمالك، فشارك أحمد الشناوي فى 134 مباراة، استقبل خلالها 102 هدف، وحافظ على نظافة شباكه فى 69.

 

فيما شارك أحمد الشناوي مع النادي المصري فى 61 مباراة، استقبل خلالها 54 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.

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