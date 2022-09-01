تقارير تكشف.. هل يرحل زيزو إلى فرنسا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، رغبة عدة أندية من فرنسا للتعاقد مع أحمد سيد "زيزو" هداف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "Footmercato" الفرنسية، فإن رغبة نانت في ضم أحمد سيد "زيزو" ليست سرًا.

وأضافت الصحيفة، أن "زيزو" يحظى بمتابعة كبيرة من عدة أندية في الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي نانت يصارع الوقت من أجل حسم صفقة صاحب الـ26 عامًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ويمتلك "زيزو" شرطًا جزائيًا في عقده مع نادي الزمالك يقدر بـ2 مليون دولار إلا أن اللاعب لا يرغب في استخدام هذا البند للرحيل.

واستطاع "زيزو" أن ينهي الموسم المنقضي (2021 - 2022) هدافًا لمسابقة دوري We المصري بتسجيله 19 هدفًا كما صنع 14 هدفًا حاسمًا.