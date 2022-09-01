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"مقابل مليار و900 مليون جنيه".. مانشستر يونايتد يبرم أغلى صفقة في الموسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني ماتيوس دوس سانتوس نجم أياكس الهولندي.

ووفقاً لتقارير إنجليزية فإن الصفقة كلفت خزينة الشياطين الحمر نحو 85 مليون جنيه إسترليني (مليار و 900 مليون جنيه مصري) بعد رفض أياكس عرضاً من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.

ووضع إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد ، أنتوني أهم أهدافه خلال الصيف ، بعد عملهما سوياً في النادي الهولندي .

وأصبح أنتوني أغلى لاعب في هذا الموسم (بدون امتيازات) بعد بعد داروين نونيز الذي ضمه مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني بإجمالي قيمة التعاقد مع الامتيازات .

الجدير بالذكر أنه سيتم غلق بابا الانتقالات الصيفية بنهاية اليوم الخميس، ومن المنتظر حسم العديد من الصفقات خلال الساعات الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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