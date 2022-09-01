مدرب محمد النني يتحدث عن خطورة إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، على الإصابة التي لحقت بلاعبه محمد النني، وتأثير الإصابات على الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام أستون فيلا: "الأخبار ليست جيدة، ولكن ما زلنا بحاجة للكشف عليه من جانب الطبيب الخاص بنا، لكنني أخشى أننا سنفقد مو لبعض الوقت".

وعن تأثير الإصابات على فريقه، قال: "من الواضح أن لها تأثيرًا لأن توماس بارتي مصاب ونحن لدينا عجز بعض الشىء في مركزه".

وأكمل: "لدينا سامبي وجرانيت يمكنهما اللعب في هذا المركز، لكننا نبحث عن خيارات في السوق، لقد كانت إدارة النادي داعمًا للغاية لمواصلة تحسين الفريق، قدر الإمكان، وإذا كان اللاعب المناسب متاحًا ويمكننا القيام بذلك، فسنحاول".

يذكر أن، محمد النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها أمام فولهام، قد تؤدي إلي غيابه لفترة طويلة عن أرسنال الإنجليزي.