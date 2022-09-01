شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد شروط قيد المدربين والأجهزة المعاونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر شروط قيد المدربين والأجهزة المعاونة، فى نشرة تعميم تم إرسالها إلى جميع الأندية لإخطارهم.

وتضمنت الشروط خطابا من النادى بطلب القيد وقرار مجلس الإدارة بالتعيين مختوما وأصل كارنيه نقابة المهن الرياضية مع توريد الرسوم المقررة على العقد وسداد الاشتراك السنوى.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه، حال استضافة الأندية فرقا خارجية دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجى دون إذن.

كما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عقوبة على ممثلى الأندية تقدر بمبلغ من 2000 إلى 5 آلاف جنيه حال التخلف عن الاجتماعات التنظيمية أو الفنية بدون عذر مقبول.

فيما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه حال تواصل الأندية أو اللاعبين بشكل مباشر مع الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى دون الرجوع إلى الاتحاد أو الحصول على إذن.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلاً من 15 أغسطس الجارى.