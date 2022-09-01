شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان على رادار المصرى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل سموحة عن تلقى مجلس إدارة النادى عرضا من أحد وكلاء اللاعبين بشأن انتقال الهانى سليمان إلى المصرى.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من التألق للهانى سليمان مع سموحة، والتى كانت بدايتها مع أحمد ناجى المدير الفنى لمنتخب مصر وسموحة، وظهر تطورا واضحا للحالة البدنية والفنية للهانى واستمرار حالة التألق مع أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى لنادى سموحة الحالي.

وستشهد الفترة القادمة المفاوضات بين الناديين حال الموافقة المبدئية لبيع الحارس والتفاوض على المقابل المادى، علما بأن الهانى سليمان جدد التعاقد مع سموحة لموسمين قادمين فى وجود رئيس النادى وليد عرفات وعبد الحميد بسبونى المدير الفني.

وغاب الهانى عن حراسة مرمى الفريق فى المباراة الأخيرة أمام فاركو للسفر للسعودية لأداء فريضة العمرة.