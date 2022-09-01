شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفعل بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز مقابل 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تفعيل بند شراء إبراهيم حسن من نادى بيراميدز، والذى لعب معارا لسيد البلد فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد.

واستغلت إدارة الاتحاد وجود بند شراء فى عقد إبراهيم حسن بقيمة 3 ملايين جنيه، للفوز بخدمات اللاعب، بعد الاتفاق معه على جميع الأمور، ووقع اللاعب على الرغبة وأبدى سعادته على استمرار وجوده فى سيد البلد.

واستقر مسئولو الاتحاد السكندرى على دعم هجوم الفريق فى الموسم الجديد خصوصا بعد النقص الذى عانى منه سيد البلد فى هذا المركز بالموسم المنقضى ومعاناة الفريق التى ظهرت واضحة مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد فى صفوف زعيم الثغر.

وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك فى هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.