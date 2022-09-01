شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن يمنح لاعبيه راحة لحين الاستقرار على خطة الاستعداد للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة نادى إيسترن كومبانى، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، اللاعبين إجازة مفتوحة لحين وضع خطة الموسم المقبل، استعدادا لمنافسات القسم الثانى بعد تأكد هبوطه.

وهبط فريق إيسترن كومبانى بعد احتلال المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، بعدما نجح فى تحقيق 7 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 33 هدفا واستقبلوا 56 هدفا.

وتبحث إدارة إيسترن كومبانى عن مدرب جديد يقود الفريق في القسم الثانى بعدما أعلن علاء عبد العال رحيله عن فريق إيسترن كومبانى عقب الهبوط إلى دورى القسم الثانى، رافضا الاستمرار مع الفريق في دورى المظاليم.

وتعاقد إيسترن كومبانى مع علاء عبد العال خلفا لعلاء نوح بعد الأسبوع الثالث في الدورى الذى شهد خسارة الفريق في أول ثلاث جولات، ولم يحقق أي نقاط مع الفريق.

قاد علاء عبد العال إيسترن كومبانى في 31 مباراة هذا الموسم، جمع خلالها 33 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وتلقى الهزيمة في 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلوا 49 هدفا.

وجاءت الانتصارات السبعة على كل من سيراميكا "ذهابا وإيابا" وإنبى والجونة ومصر المقاصة، المصرى وأخيرا على الزمالك فى ختام مشواره فى بطولة الدورى.