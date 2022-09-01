شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب استضافة البطولة الأفريقية للسلة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى استضافة منافسات البطولة الأفريقية الأفروباسكت 2023، التى تقام أغسطس من العام المقبل.

ويأتى طلب استضافة البطولة بعد أن تمت مخاطبة الاتحاد الدولى والأفريقى لاستضافة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من ناحية أخرى وافق مجدى أبو فريخة على المشاركة فى منافسات بطولة دورى الأمم 3x3 لمنتخبات 23 سنة، "رجال وسيدات"، والتى تقام برومانيا فى الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وانتهت مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة، والتى أقيمت بتونس بمشاركة منتخب الرجال بقيادة روى رانا المدير الفنى.

وخاض المنتخب خلال هذه التصفيات 3 مباريات أمام كل من تونس المستضيفة، والكاميرون بالإضافة إلى جنوب السودان.