شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان يعترف: ميسي ونيمار يشعران بالغضب بسبب قراري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أن هناك حالة من عدم الاستقرار داخل باريس سان جيرمان بسبب الغضب الشديد الذي حل مؤخرا على نجمي الفريق نيمار وليونيل ميسي، خلال مباراة الفريق الماضية أمام تولوز بالدوري الفرنسي.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على تولوز في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

غضب ميسي ونيمار داخل باريس سان جيرمان

وشهدت المباراة قيام كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان باستبدال الثنائي ليونيل ميسي ونيمار جونيور وهو الأمر الذي أغضب الثنائي داخل الفريق.

ووفقا للتصريحات التي قالها المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان والتي أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن المدير الفني للفريق الفرنسي اعترف بالفعل عن وجود حالة من الغضب من جانب الثنائي.ط

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان حول تبديل ميسي ونيمار

وقال كريستوف في التصريحات التي أبرزتها الصحيفة الفرنسية:"استبدال ميسي ونيمار كان أمرا إلزاميا، لا يوجد لاعب على وجه الأرض يشعر بالسعادة عندما يخرج من أرضية الملعب".

وأكمل:"عندما كانت المباراة تسير في صالحنا، رأيت أنه من الأفضل خروج نيمار الذي تعرض للعديد من التدخلات العنيفة من جانب دفاعات الفريق المنافس خوفا عليه من الإصابة".

وأَضاف: "فضلت أيضا إراحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جسديا وذلك بعد سسلة من المباريات المتتالية التي خاضها معنة مؤخرا".

وأختتم قائلا: "اللاعبون جاهزون وعلى أتم استعداد لكل المباريات، كانا يعلما بقراري وتم إبلاغهما به، أعلم أنهم ليسوا سعداء ولكن قراري كان في مصلحة الفريق".

