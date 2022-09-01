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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق يوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ما هو موعد مباراة الجزائر وتونس في كأس العرب للناشئين؟

المباراة الافتتاحية لدور الثمانية تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، في ديربي مغاربي مرتقب على ملعب مستغانم.



موعد مباراة الجزائر وتونس في كأس العرب للناشئين هو الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الجزائر، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة للبطولة العربية للناشئين هي السادسة الجزائرية، والتي تمنح شارة البث للعديد من القنوات الرياضية العربية مثل أون تايم سبورتس والكأس القطرية وأبوظبي الرياضية والشارقة وغيرها.

كما يمكن متابعة مباراة الجزائر وتونس عبر البث المباشر لحساب الاتحاد العربي لكرة القدم عبر "فيسبوك"، أو قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد الإسباني، فتحت الباب أمام رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق، قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو الصيفي.

وفشل هازارد منذ قدومه إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019، نظير 100 مليون يورو، في تقديم المستوى المطلوب منه أو خلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق التاريخي.



ولم يلعب البلجيكي بقميص ريال مدريد على مدار 3 سنوات إلا 66 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8، بينما عانى في تلك الفترة من 14 إصابة أغلبها في الكاحل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها إن إدارة ريال مدريد فتحت الباب لبيع هازارد حال وجود عرض جيد ومرضي للطرفين؛ النادي واللاعب.

ورغم تأكيدات الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن هازارد يندرج ضمن حساباته للموسم الجديد، إلا أنه يفضل الاعتماد على الثلاثي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور مع فيدريكو فالفيردي.

يذكر أن ريال مدريد قد أبرم صفقتين فقط في صيف 2022 بضم الألماني أنطونيو روديجير من تشيلسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، والفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو مقابل 80 مليون يورو.

على الجانب الآخر، رحل عن الفريق لنهاية التعاقد كل من مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو آلاركون كما تم بيع فيكتور كوست لقادش ولوكا جوفيتش لفيورنتينا الإيطالي، وماريو جيلا للاتسيو وتاكيفوسا كوبو لريال سوسيداد وبورخا مايورال لخيتافي وميجول جوتيريز لجيرونا وكاسيميرو لمانشستر يونايتد.

يمثل اليوم الختامي لسوق الانتقالات الصيفية، الفرصة الأخيرة للأندية لتعزيز صفوفها قبل الانتظار لاحقا لعدة أشهر لانطلاق الميركاتو الشتوي.

ويقول التاريخ إن آخر أيام ميركاتو الصيف، دائما ما يشهد انتقالات أو حوادث غريبة وتخص كبار النجوم بشكل خاص.

في ختام ميركاتو صيف 2015، تواصلت إدارة ريال مدريد الإسباني مع نظيرتها في مانشستر يونايتد لحسم انتقال حارس المرمى ديفيد دي خيا إلى الفريق "الملكي".

ورغم توصل ريال مدريد لاتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي بضم الحارس الإسباني وقتها، إلا أن تأخر "الميرينجي" في إرسال عقود الصفقة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تسبب في إلغائها وبالتالي استمر دي خيا في "أولد ترافورد".

وتسببت تلك الواقعة في موجة سخرية واسعة بين جماهير مان يونايتد وغيرها من الأندية، بينما أثار تبرير ريال مدريد المزيد منها، بعدما أكد أنه "أرسل العقود قبل دقيقة واحدة من نهاية الميركاتو".

انتقل الظاهرة البرازيلي رونالدو بطل كأس العالم 2002 إلى ريال مدريد في آخر أيام ميركاتو الصيف قبل 20 عاما بالتمام والكمال، بعد شهرين فقط على التتويج باللقب المونديال مع "السامبا".

الصفقة لم يكن منتظر لها أن تتم بعدما أكد ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان وقتها بقاء الظاهرة بين صفوف الفريق، في المقابل انهارت مفاوضات الأخير مع إدارة بطل أوروبا التاريخي.

ولكن في آخر يوم في الميركاتو وقتها نجح ريال مدريد في إقناع إدارة إنتر بالاستغناء عن بطل العالم مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

مثّل انتقال الفتى الذهبي واين روني من إيفرتون لمانشستر يونايتد في صيف 2004، أحد أهم الانتقالات في تاريخ "الشياطين الحمر" خاصة في القرن الحالي.

روني الهداف الأول في تاريخ إنجلترا ومانشستر يونايتد، كان قريبًا من البقاء مع "التوفيز" لموسم آخر أو الرحيل لنيوكاسل يونايتد لكنه فضّل المغادرة.



ورفضت إدارة إيفرتون بيع روني بما أجبر اللاعب على التقدم بطلب من أجل الرحيل، ليدفع مانشستر يونايتد وقتها مبلغ 25 مليون إسترليني كأغلى رقم يُنفق على لاعب صاعد آنذاك.



انتقل البرازيلي روبينيو في صيف 2008 من ريال مدريد لمانشستر سيتي بعدما قرر الموهبة السمراء ترك "سانتياجو بيرنابيو".

ورغم دخول تشيلسي بقوة في المفاوضات لضم روبينيو، إلا أن إدارة "السماوي" وقتها نجحت في حسم الصفقة مقابل 32.5 مليون إسترليني.

الغريب أن تشيلسي كان قد بدأ في طباعة قمصان عليها اسم روبينيو لبيعها للجماهير.

الرقم كان مبالغا فيه للاعب بقي لقرابة عامين بعيدًا عن القائمة الرئيسية لريال مدريد.