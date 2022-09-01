شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة قوية بين أبطال العالم للاسكواش فى بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022 البلاتنينة للرجال والسيدات عن مواجهات قوية، خلال البطولة التى تقام فى الفترة بين 19 إلى 25 سبتمبر حيث ستقام الأدوار الأولى بملاعب أحد الأندية الخاصة، وتستكمل باقى المواجهات الرئيسية بالملعب الزجاجى تحت سفح الاهرامات.

وتجنبت اللاعبة المصرية نوران جوهر المشاركة فى الدور الأول للبطولة بجانب نورالشربينى وسلمى هانى وفريدة محمد وروان العربى ونور الطيب وهانيا الحمامي.

وتم إعفاء تينى جيليس ونيلى جيليس من بلجيكا وجيورجينا كينيدى وسارة بيرى من إنجلترا وتيزنى إيفانز من ويلز بجانب أوليفيا فيشتير وأماندا صبحى من أمريكا وجولى كينج من نيوزيلاندا وجوشنا شينابا من الهند.

ويدور صدام مصرى فى الدور الأول للبطولة بين مريم متولى وسنا إبراهيم كما يدور صدام مصرى آخر بين هنا رمضان ويثرب عادل بجانب مواجهة جنا شيحة وزينة مكاوي. وتلتقى المصرية نور هيكل مع الماليزية راشيل أرنولد كما تلعب المصرية نادين شاهين ضد الإسبانية كريستينا جوميز وتلتقى المصرية أمينة عرفى مع الأمريكية سابرينا صبحي.

وتلعب أيضاً الإسكتلندية ليزا أيتكين مع الفرنسية مارى ستيفان كما تلتقى الفرنسية ميليسا ألفيس مع الفنلندية إيميلا سوينى ويلتقى الثنائى الكندى نيكولى بونيان مع هولى نايتون كما تلتقى إنيتا ماكيفيكا من لاتفيا مع الماليزية آيفا أزمان.

وتلعب الفرنسية إنورا فيلارد ضد توماتو هو من هونج كونج كما تلعب الويلزية إميلى وايتلوك مع الإنجليزى جوليانى كورتيكى وتلتقى الأمريكية أوليفيا كلاين ضد السويسرية كيندى ميرلو، وتلعب التشيكية آنا سيرمى ضد الجنوب أفريقية ألكسندر فولر كما تلعب الإنجليزية لوكى تورميل ضد كا يى ليى من هونج كونج وتلعب الإنجليزية جراسى جير ضد مواطنتها جاسمين هيتون.

وعلى صعيد منافسات الرجال، تم إعفاء المصرى على فرج من خوض الدور الأول بجانب مصطفى عسل وطارق مؤمن ومازن هشام ويوسف إبراهيم وفارس الدسوقى ومروان الشوربجى ويوسف سليمان من مصر أيضاً. وتم إعفاء الألمانى رافايل كاندرا والثنائى الفرنسى جريجورى مارشيه وفيكتور كورين والسويسرى نيكولاس ميلر والبيروفى دييجو إلياس والويلزى جويل ماكين والإنجليزى محمد الشوربجى والنيوزيلاندى بول كول.

ويصطدم الثنائى المصرى مازن جمال ومصطفى السرتى كما يلعب المصرى عمر مسعد ضد الأمريكى فاراز خان ويلتقى المصرى كريم التركى منافسه الإنجليزى باتريك رونى كما يلعب المصرى زاهد سالم مع الهندى راميت تاندون.

ويلعب المصرى محمد الشربينى ضد السويسرى ديمتيرى ستينمان كما يلعب المصرى كريم الحمامى ضد الإنجليزى ديكلان جيمس ويلعب المصرى يحيى النوسانى ضد الفرنسى لوكاس سيرمى كما يلتقى عمر صبحى مع الأمريكى شانجان خان.

ويلتقى الثنائى الماليزى إيفان يون ويو نج كما يدور صدام فرنسى بين أوجوستى ديسورد وماتيو كاستانيه ويلعب الإسبانى بورخا جولان مع الأمريكى ديكلان هاريتى كما يلتقى القطرى عبد الله التميمى منافسه المكسيكى ليونيل كارديناس.

ويلعب الإسكتلندى جريج لوبان ضد الباكستانى طيب إسلام كما يلعب هنرى ليونج من هونج كونج مع الإسبانى إيكرى باجاريس ويلتقى الفرنسى بابتيستى ماسوتى ضد الإسبانى بيرنات خاومي.