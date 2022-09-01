شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدربين مستمرون مع أنديتهم فى الموسم الجديد بعد تجديد الثقة.. تاكيس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت 7 أندية الثقة في المدربين للاستمرار في القيادة الفنية لهذه الأندية في الموسم المقبل، بعد انتهاء مشوار الدورى هذا الموسم الذى حسم لقبه فريق الزمالك للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

واستقرت إدارة 7 أندية على الإبقاء على المدربين بعد النتائج الرائعة التي حققوها خلال الموسم المنتهى، على أمل مواصلة هذا التألق في الموسم الجديد

ونستعرض 7 أندية جددت الثقة في المدربين..

فيريرا مع الزمالك

أكد البرتغالى جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، استمراره في القيادة الفنية للقلعة البيضاء، نافيا رحيله عن الفريق بعد التتويج بكأس مصر العام الماضى والدورى هذا الموسم.

وقال فيريرا إن عقده مستمر مع الزمالك لموسم آخر وهو مركز حاليا على الاستعداد الجيد لمباراة الهلال السعودى في مباراة كأس لوسيل والإعداد للموسم الجديد.

بيراميدز مع تاكيس جونياس

أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تجديد التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس ليبقى على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة.

وتولى تاكيس جونياس مهمة قيادة فريق نادي بيراميدز في 27 أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فاركو مع ألميدا

أعلن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو استمرار البرتغالي نونو الميدا المدير الفني للفريق في الموسم الجديد، قائلا: "نونو الميدا مستمر مع الفريق بالموسم الجديد وسنظهر بشكل أفضل".

ومن جانبه، قال ألميدا: "نحن نحضر للموسم المقبل بشكل جيد، وأهم شىء أننا مؤمنون بمشروع نادي فاركو وأفكار المسئولين عن النادي، وإن شاء الله يكون في المستقبل شكل للفريق كبير في الدوري".

شوقى غريب مع المقاولون

قال محمد عادل، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، إن نادي المقاولون العرب وقع عقد لمدة موسم مع شوقي غريب خلال التعاقد معه.

وأكد محمد عادل أنه تم التجديد لشوقي غريب لمدة موسمين مقبلين، وأضاف: "شوقي غريب سيتم التحدث معه بشأن الصفقات الجديدة للفريق".

خالد جلال مع البنك الأهلى

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تجديد الثقة في خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد أن قدم الفريق أداء مميز خلال مشواره في بطولة الدوري وتحقيق المركز السابع والوصول إلي دور الثمانية في مسابقة كأس مصر .

وأكد اللواء أشرف نصار أن فريق البنك الأهلي متمسك بتحقيق هدفه بالوصول إلي المربع الذهبي الموسم المقبل والوصول إلي أبعد نقطة في مسابقة كأس مصر.

فيوتشر مع على ماهر

أعلن مسئولو نادى فيوتشر، تمسكهم باستمرار على ماهر الذى نجح في حصد لقب كأس رابطة الأندية في أول مواسمه، بالإضافة إلى التأهل إلى بطولة الكونفدرلية واحتلال المركز الخامس في ختام بطولة الدورى في سنة أولى دورى.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

عبد الحميد بسيونى مع سموحة

أكد عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة والمكلف من مجلس الإدارة بملف فريق كرة القدم، أن عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق مستمر، وأنه تم الاتفاق والتجديد لموسم جديد.

وأضاف نائب رئيس سموحة: عبد الحميد بسيوني نجح فى تحقيق الهدف المطلوب حتى الآن وهو المشاركة فى البطولة العربية والوصول إلى قبل نهائى كأس مصر والمنافسة.