شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لاعبو الأهلى يحبون سواريز أكثر من موسيمانى لأنه يتعامل معهم بإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن لاعبى الأهلى يحبون البرتغالى ريكاردو سواريز أكثر من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لأنه كان يتعامل معهم بشكل إنسانى على عكس موسيمانى.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "بعد رحيل سواريز بشكل رسمى، حابب أوضح أن لاعبى الأهلى كانوا يحبون التعامل مع ريكاردو سيواريز لأنه يتعامل معهم بإنسانى ويتحدث معهم باستمرار، وعندما يغضب من لاعب يتحدث معه ويبين له سبب الزعل".

وأضاف شوبير: "سواريز كان يتعامل مع كل المجموعة بشكل واحد على عكس موسيمانى الذى كان يتعامل بشكل كويس جدا مع 15 لاعبا فقط الذين يلعبون بشكل مستمر ويتجاهل الباقى، والذى تسبب فى وجود فجوة بينه وبين باقى اللاعبين".

وتابع شوبير: أعيب على سواريز حديثه الأخير على شباب الأهلى بعد مباراة سيراميكا، وكنت أفضل أنه يحتفل بالفوز الكبير ويشكر الشباب مش يهاجمهم ما عدا الثنائى محمد فخرى ومصطفى شوبير الذى كان يراهم أنهم ليسوا من الشباب، ومحمد فخرى دا كان ابن سواريز ويحب طريقة لعبه، تصريح سواريز صدم اللاعبين الشباب اللى كانوا هيتكلموا فى المستقبل أن سواريز هو اللى منحهم الفرصة باللعب مع الأهلى.