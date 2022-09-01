شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. إبراهيم عادل يبحث عن مواصلة المجد مع الفريق السماوى حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز عن مواصلة المجد و تقديم أفضل العروض بالرغم من صغر سنه مع الفريق السماوى حتى 2026 بعدما أعلن ناديه عن تجديد تعاقده .

و تمسك مسئولو بيراميدز بإستمرار عادل فى صفوف الفريق نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته و طموحة الذى لا حدود له فى عالم كرة القدم .

فروض إبراهيم عادل موهبته فى الدورى المصرى ، حيث استطاع الجناح الأيسر لفريق بيراميدز، رغم حداثة سنه الذى لم يتجأوز الـ 21 عاماً، أن يثبت أقدامه بشكل كبير فى تشكيل بيراميدز ويتألق مع ألفريق السمأوى ليصبح محط صراع كبار الأندية.

شارك إبراهيم عادل فى الموسم الحالى فى 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب ابراهيم عادل فى الصور التالية :