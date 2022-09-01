شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب من معاونيه "تقرير فنى" عن المعارين الـخمسة لتحديد مصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسفالدوا فيريرا من جهازه المعاون سرعة تحضير تقرير فنى عن جميع لاعبى الفريق المعارين للفرق المنافسة للحكم عليهم قبل بداية الموسم الحالي من أجل الحصول على خدمات البعض والإستغناء عن البعض الأخر في ظل حرص مجلس الإدارة على الإستفادة من جميع اللاعبين بلا استثناء .

كان الزمالك قد اعار محمود شبانة ومحمد عبد السلام للاتحاد السكندرى ، وأسامة فيصل للبنك الأهلى ، ومروان حمدى وحمزة علاء لسموحه .

ومن المقرر أن يبحث فيريرا مع معاونيه أسماء اللاعبين المعارين ومستواهم الفني مع أنديتهم والمراكز التي تحتاج لتدعيم داخل الفريق من أجل الإستعانة بأفضلهم وقيده في القائمة .

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر، في نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل .

كان الجهاز الفني منح مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني التى أقيمت بالأمس وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف .