شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلي لفتح ملف الإعارات خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة جلسات مكثفة من أجل حسم عدة ملفات كروية خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ، الإعارات حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروض إستعارة من أندية محلية وخارجية ، ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف سريعاً لاسيما وأن الموسم الكروي قد إنتهى بعدما خاض الأهلي أخر مباراة في الموسم أول أمس ، الثلاثاء، أمام سيراميكا في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز .

وشهدت الفترة الماضية تلقي عدد من لاعبي الأهلي عروض للإعارة وفي مقدمتهم ، حسام حسن وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير وميكيسوني بجانب اللاعبين الشباب الذين شاركوا في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري وفي مقدمتهم ، زياد طارق ، أحمد سيد غريب ، أحمد سيد عبد النبي ، ميدو نبيل ، محمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد أحمد شرقية.

وتشهد الأيام الحالية جلسات من أجل الترتيب للفترة المقبلة في القلعة الحمراء على صعيد الإعارات حيث سيتم اتخاذ القرارات التي تخدم الفريق في الموسم المقبل وهو ما ستبحثه لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف.