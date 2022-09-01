مرتضى: سأستقيل من الزمالك إذا انتقل بوبو للأهلي.. وخريطة الانتقالات تغيرت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيستقيل من منصبه إذا رحل محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر إلى صفوف الأهلي.

ورد مرتضى على جماهير الزمالك عبر شاشة ناديه بشأن الصفقات، قائلًا :"حضرتك بتكلمني كده ليه؟ هو أنا شغال عندك، انت ليك النتيجة في النهاية".

وأضاف :"لو بوبو انتقل للأهلي سأرحل عن الزمالك".

وأكمل :"خريطة الانتقالات تغيرت في الأول كنّا نقوم بشراء 11 لاعبًا، رسالتي لجماهير الزمالك اصبروا".

وأنهى :"أمير مرتضى يعمل 24 ساعة صفقات، كل الصفقات القوية في مصر أمير بيجيبها".

وارتبط اسم محمد رضا "بوبو" للانتقال لصفوف الأهلي والزمالك، إلا أن إدارة فيوتشر لم تحسم موقفها من بيع اللاعب حتى الآن.

وكان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي والجناح السنغالي إبراهيما نداي والمدافع أحمد أيمن منصور.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الهلال في كأس السوبر المصري السعودي والتي من المقرر أن تقام على ملعب "لوسيل" بقطر في التاسع من الشهر الجاري.