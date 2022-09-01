شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ التخطيط للموسم الجديد مع شوقي غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسؤولو المقاولون العرب، التخطيط للموسم الجديد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق، ووضع خطة لصفقات الميركاتو الصيفي وحسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث يسعى مسؤولو المقاولون لعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي وربط مصير فريق في الدوري بنتائج الأسبوع الأخير.

من جانبه، أبدى محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون العرب، سعادته بالفوز على المصري وضمان البقاء في الدوري واحتلال المركز العاشر بالتساوي مع فريق المصري.

ووجه فتحي الشكر لشوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مؤكدا أنه صاحب الفضل في بقاء الذئاب بدوري الموسم الجاري فهو مدرب كبير جدا وسنعمل سويا خلال الفترة المقبلة لتكوين فريق قوي يستطيع المنافسة الموسم المقبل خاصة أنه عقده يمتد لموسمين.

وشدد المهندس عادل فتحي على أن الموسم الماصي كان موسما شاق وطويل وصعب وأن شوقي غريب تولى المهمة في وقت صعب للغاية.

وأوضح محمد عادل فتحي، أن هدف المقاولون في الموسم المقبل صناعة فريق قوي للبقاء في المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري وهو ما يشدد عليه ويسعى إليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح الذي كان دائم الدعم طوال الموسم الصعب.