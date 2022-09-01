شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعارة بعض لاعبيه الشباب فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك إعارة عدد من لاعبيه الشباب الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومبانى في الجولة الأخيرة بالدورى لإكسابهم بعض الخبرات مع عدد من أندية المنافسة على أن يعودوا للفريق الكروى في الموسم المقبل .

كان البرتغالى جيسفالدوا فيريرا نجح في تصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال الموسم المنقضى على رأسهم حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامه نبيه واستطاعوا فرض أسمائهم على التشكيلة الأساسية للفريق .

ويعتمد مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي على تصعيد أكثر من ناشئ بالإضافة لدعم فريق الأمل بالنادى والذى يتولى الإشراف عليه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول حتى يكون ذخيرة كبيرة للفريق الأول .