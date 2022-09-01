شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى علاء: أمتلك العديد من العروض ولكن أنا تحت أمر الزمالك وبشكر سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حمدى علاء لاعب الزمالك المنتهى إعارته مع سموحة، عن سعادته بعد نجاح الفريق فى حسم المركز السادس بعد التعادل السلبى السلبى مع فاركو فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال حمدى علاء فى تصريحات خاصة: "الحمد لله على ما حققته مع سموحة، وبشكر اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة على حسن الاستقبال والتعاون معى ومساعدتى لإظهار أحقيته بالعودة مجددا لبيتى الزمالك".

وتابع حمدى علاء: " أمتلك العديد من العروض ولكن أنا تحت أمر الزمالك صاحب القرار، ولو هخرج من الزمالك مرة أخرى فسيكون الأولوية لفريق سموحة".

وحسم التعادل السلبى مباراة سموحة وفاركو التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

بهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 47 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما ظل

فريق فاركو فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 34 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.