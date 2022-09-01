شكرا لقرائتكم خبر عن زواج فى الصالات.. بسمة عماد وكحلة آخر كابل فى الألعاب الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مثلما تشهد الصالات الرياضية موهبة وتألق بطل وبطلة فى مختلف الألعاب ، كذلك تشهد مولد قصة حب بين بعضهم البعض، حيث نلاحظ فى السنوات الأخيرة ارتباط وزواج اللاعبين واللاعبات من بعضهم البعض وسط تألقهن فى الرياضة التى يحققون فيها بطولات والقاب.

كريم كحلة وبسمة عماد

وفى الساعات الماضية أعلن ثنائي رفع الأثقال بسمة عماد وكريم كحلة خطبتهما وسط فرحة وسعادة فى أسرة الأثقال، لفرحة اللاعبة واللاعب ، الذين انضموا لكابل صالات الألعاب الاخرى.

وقبل كريم وبسمة فهناك الكثير من اللاعبين ممن ربطهم الحب داخل الصالات وكللت القصة بالنجاح والزواج مثل كل من ابراهيم الجمال وميرال رؤوف لاعبى كرة السلة

وكذلك زواج كريم درويش بطل الإسكواش من اللاعبة إنجى خير الله، فى قصة حب نشأت فى الصالة وأنجبا طفلا يشبههما كثيرا.

رمضان درويش و زينب العقباوى

وفى صالات الجودو ارتبط رمضان درويش نجم منتخب الجودو والأولمبياد بزينب العقباوى، لاعبة جودو سموحة، والمصرية الوحيدة المصنفة فى اتحاد الجودو الهولندى، وتزوجا منذ سنوات

صالات كرة السلة جمعت ايضا بين حمدى الصافى نجم الكرة الطائرة السابق فى الأهلى والمدير الفنى الحالى لفريق سيدات الأحمر، مع رحاب الغنام نجمة كرة السلة السابقة فى القلعة الحمراء، وعضو مجلس إدارة اتحاد السلة.

شريهان سامح و عمرو جودة

تزوجت شريهان سامح لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، من عمرو جودة مدرب ناشئى كرة السلة بالنادى الأحمر بعد قصة حب جمعت بينهما فى صالات النادى الأهلى.

كريم درويش و انجى خير الله

وفى الاسكواش بدأها كريم درويش بطل العالم السابق بعدما تزوج إنجى خير الله لاعبة المنتخب الوطنى للاسكواش السابقة.

طارق مؤمن و رنيم الوليلى

تكررت ظاهرة الزواج بين لاعبى الاسكواش، بعدما أقدم طارق مؤمن لاعب المنتخب الوطنى على الارتباط برنيم الوليلى لاعبة المنتخب الوطنى للاسكواش أيضاً، وكانت اللعبة طريقهما للتعارف واختيارهما دخول عش الزوجية واستكمال حياتهما سوياً تحت سقف منزل واحد، وبنفس الحال فى الملعب الزجاجى.

على فرج و نور الطيب

نفس الأمر فى قصة على فرج الذى تزوج من زميلته نور الطيب، التى جمعته بها قصة حب داخل الملعب الزجاجى للاسكواش وحصد البطولات التى يشاركان فيها سويا.