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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتل البرزايلي نيما ردا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفضل تسجيله 7 أهداف حتى الآن.

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي



ولعبت 5 جولات من البطولة المحلية الأشهر في فرنسا، شهدت العديد من النتائج المثيرة إلى جانب صراع ثلاثي على القمة بين سان جيرمان ومارسيليا ولنس.

كما تمكن الدولي المصري مصطفى محمد من تقديم مستويات جيدة رفقة فريقه الجديدة نانت حيث سجل هدفين وسط إشادة كبيرة من المتابعين وخبراء اللعبة.

وأصبح جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور 5 جولات كالتالي:

نيمار - باريس سان جيرمان 7 أهداف

فلوريان سوتوكا - لانس 5 أهداف

مبابي - سان جيرمان 4 أهداف

تيتي - أولمبيك ليون 4 أهداف

فلورين بالوجن - ستاد ريمس 4 أهداف

جونثان بامبا - ليل 3 أهداف

ميسي - سان جيرمان 3 أهداف

لويس أوبندا - لانس 3 اهداف

نونو تافاريس - مارسيليا 3 أهداف

مصطفى محمد نانت هدفين

كسر فريق يوفنتوس، سلسلة التعادلات، في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإيطالي، ليفوز بثنائية.

وانتصر اليوفي على ضيفه سبيزيا بهدفين سجلهما، دوشان فلاهوفيتش، والوافد الجديد أركاديوز ميليك، في الدقيقتين 9 و90.



ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على ميلان حامل اللقب ولاتسيو.

وبينما خرج يوفنتوس من نفق التعادلات، دخله فريق نابولي بتعادل في جولة ثانية على التوالي أمام ضيفه ليتشي بنتيجة (1-1).

وفي مباراة أخرى، فاز أودينيزي بصعوبة أمام ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، بينما تعادل لاتسيو أمام مضيفه سامبدوريا (1-1)، وتعادل إيمبولي أمام هيلاس فيرونا بنفس النتيجة.

ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023

روما 10 نقاط

إنتر ميلان 9 نقاط

نابولي 8 نقاط

يوفنتوس 8 نقاط

إيه سي ميلان 8 نقاط

لاتسيو 8 نقاط

يحلق دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، منفردا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسجل فلاهوفيتش، هدفا جديدا، ليساهم في فوز ثمين لليوفي على ضيفه سبيزيا بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة.



رفع المهاجم الصربي رصيده إلى 4 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي الكالشيو هذا الموسم.

كما انضم شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لسباق الهدافين، بإحرازه هدف فريقه الوحيد في التعادل مع سامبدوريا بنتيجة (1-1).

استمرت المنافسة بين نيمار جونيور وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان على صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وسجل نيمار ومبابي هدفين، ساهما في فوز العملاق الباريسي على مضيفه تولوز بنتيجة (3-0)، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة للدوري.



ورفع النجم البرازيلي رصيده إلى 7 أهداف في الليج وان هذا الموسم، ليبقى في الصدارة، وخلفه كيليان بـ5 أهداف.

وبهدفه أيضا، رفع نيمار جونيور رصيده إلى 109 أهداف بالقميص الباريسي في كل البطولات، ليصبح رابعا في ترتيب الهداف التاريخي للنادي الباريسي، متساويا مع النجم البرتغالي المعتزل، بيدرو باوليتا.

أما كيليان (23 عاما) واصل هز الشباك للجولة الثالثة على التوالي، في إطار سعيه ليحافظ على جائزة هداف الدوري الفرنسي، التي حققها في المواسم الثلاثة الماضية.

هداف الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023

نيمار جونيور (بي إس جي) 7 أهداف

كيليان مبابي (بي إس جي) 5 أهداف

فلوريان سوتوكا (لانس) 5 أهداف

فلوريان بالوجون (ريمس) 4 أهداف

تيتي (أولمبيك ليون) 4 أهداف

تيريم موفي (لوريان) 4 أهداف

حصل الدولي الجزائري، إسلام سليماني على إشادة كبيرة من طرف الجمهور الفرنسي، بعد أول ظهور أساسي له رفقة ناديه الجديد بريست.

الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، نشط هجوم الفريق المُلقب بـ "القراصنة" رفقة مواطنه يوسف بلايلي، خلال الخسارة بثلاثة أهداف لواحد أمام رين في إطار الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي.



واتفق غالبية المغردين في موقع "تويتر"، على أن "سوبر سليم" كان أفضل عنصر في تشكيلة المدرب ميشيل ديرزاكاريون، بدليل أن هذا الأخير تركه على أرضية الميدان 90 دقيقة كاملة.

وكتب مشجع لنادي بريست ما يلي: "بلايلي كان مهزلة اليوم، وسليماني أظهر بأنه سيقدم لنا إضافة كبيرة".

وأضاف آخر: "سليماني قوي جدا، لا أجد من هو أفضل منه كنقطة ارتكاز وتحويل للكرات، والآن فهمت لماذا صنفه وسام بن يدر ضمن أفضل 3 لاعبين نشط معهم طيلة مشواره الكروي".