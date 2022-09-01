شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى تونس على فوجين للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى سفر بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى تقام بتونس على فوجين متتالين.

ومن جانبه قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه فى تصريحات خاصة أن المنتخب مقرر ان يسافر إلى تونس يومى 5 و 6 سبتمبر المقبل حيث تقام البطولة فى الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن بعثة منتخب الكاراتيه غادرت الى أذربيجان للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى تقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.