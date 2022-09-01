شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن نجم الاهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"24" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس صلاح محسن نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ "24" فهو من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، أنضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

أصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد اكمال اجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018 ، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه ، وإجمالا شارك صلاح محسن فى 92 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2933 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 17 هدفاً وصنع 5 أهداف ، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين للدوري الممتاز وبطولتين لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى ولقب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين .

وكان صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.