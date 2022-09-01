شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز تقرير الراحلين عن فيوتشر قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجهز علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تقريرا باللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق في الفترة المقبلة، وذلك لرفعه إلى إدارة النادي خلال الأيام المقبلة، قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة.

من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

أضاف السقا: استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.