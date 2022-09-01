شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام حسن مع المصري قبل إقالته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الشكر للجهاز الفني الفريق بقيادة حسام حسن، وذلك بعد خسارته أمام المقاولون العرب 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري فى 15 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات، وخسر 3 مباريات فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وأنهى النادى المصرى مشاركته في دوري الموسم الماضي محتلا المركز ال 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 12 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً أخر.

يذكر أن حسام حسن نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي كأس مصر بعدما تخطى إيسترن كومباني والمنصورة، ومن المقرر أن يلتقي بالزمالك في ربع النهائي.