شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح اللاعبين راحة أسبوعا من التدريبات بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة، اللاعبين راحة أسبوع من التدريبات بعد انتهاء بطولة الدورى، بالتعادل السلبى مع فاركو في الجولة الأخيرة.

أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه نجح فى تحقيق هدفه مع الفريق فى أصعب موسم على الإطلاق، بعد التعادل السلبى مع فاركو فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

ونجح بسيونى في قيادة الفريق لاحتلال المركز السادس في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما ظل فريق فاركو فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 34 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وضمن فريق سموحة المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس مصر في انتظار استكمال البطولة للمنافسة على لقبها.

وكان بسيونى أكد فى تصريحات خاصة: "كان عندنا هدفين الأول الحفاظ على المركز السادس وتحقق، والثانى المنافسة على كأس مصر والحمد لله الفريق فى نصف النهائي".

وتابع بسيونى: "هذا الموسم هو أصعب دورى لأننا بنلعب كل 48 ساعة مباراة ولو اللاعبين آلات حديدية كانت تعبت وأنا بشكر كل اللاعبين على المجهود طوال الموسم وإن شاء الله هناخد راحة ونستعد للظهور القوى فى الموسم الجديد".