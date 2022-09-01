شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتابع موقف المصابين خلال فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة برنامج تأهيل اللاعبين المُصابين بالفريق خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد إنتهاء الموسم الكروي.

تضم قائمة المصابين في الأهلي 11 لاعباً هم: حسين الشحات (جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية) ومحمد شريف (مزق في العضلة الضامة) وطاهر محمد طاهر ( مزق في العضلة الخلفية ) وبيرسي تاو (إصابة في العضلة الأمامية ) ، ووليد سليمان (آلام فى أعصاب اليد) ومحمود وحيد (إصابة عضلية ) وعمار حمدي (رباط صليبي ) وأكرم توفيق عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة الذي أجرى مؤخراً جراحة "الفتاق".

على صعيد أخر ، ابدى الجهاز الفني للفريق أرتياحه بعد الفوز على سيراميكا برباعية نظيفة في الدوري أول أمس ، موضحاً أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجح في الفوز برباعية نظيفة أمام خصم قوي وعنيد وتحقق هذا بفضل تركيز اللاعبين منذ البداية وتنفيذهم للتعليمات التي حددها الجهاز الفني .

وشدد على أن الأهلي قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية وهناك تحسّن واضح في الأداء الدفاعي ، مُشيراً إلى أن الغيابات الكثيرة التي عانى منها الأهلي مؤحراً للإصابة أو إراحة اللاعبين الأساسيين كان لها دور على النتائج في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي.

وفاز الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز ، سجلها،أحمد سيد غريب ، رامي ربيعة ، لويس ميكيسوني ورأفت خليل.