شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال الطائرة تعود من سلوفينيا فجر السبت بعد وداع بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة فجر السبت بعد وداع منافسات بطولة العالم بالخسارة فى جميع مواجهات الدور الأول .

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة فى ثالث مواجهاته ببطولة العالم المقامة حاليا فى سلوفينيا فى ختام مشوار الدور الأول أمام الأرجنتين أمس بنتيجة 3/2، حيث تستمر المنافسة حتى يوم 11 سبتمبر القادم .

ولم يحالف الفراعنة الحظ فى تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة فى أول مواجهتين أمام هولندا و إيران .

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

ويقع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن المجموعة السادسة ، بجانب منتخبات هولندا و الأرجنتين وإيران.

وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.