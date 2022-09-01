لجنة الحكام تُصدر تقريرًا شاملاً عن إنجازاتها في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تقريرًا شاملاً عما قامت به خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2022 وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أن هدفها الواضح كان تطوير عناصر المنظومة التحكيمية بشقيها الفني والإداري واعتماداً على الأساليب العلمية الحديثة التي تساعد في تجهيز جيل جديد للتحكيم المصري يصل الى أعلى المستويات قارياً ودولياً.

ونوهت لجنة الحكام، إلى أنها زارت كافة المناطق الفرعية لإلقاء المحاضرات الفنية وكذلك التدريبات العملية بالملعب للتعرف على المستوى الفني والبدني الحقيقي لحكام الأفرع والوقوف على الجوانب الايجابية وكذلك الجوانب التي تحتاج الى تطوير والاهتمام بالحكام الواعدين لخلق قاعدة من الحكام صغار السن تقوم على أساس علمى سليم.

ولفتت اللجنة إلى إقامة دورة تدريبية لحكام تقنية الفيديو (VAR) تحت إشراف الاتحاد كذلك تم إقامة دورات تدريبية لمحاضري الحكام فنياً وبدنياً تحت إشراف الاتحاد الدولي وذلك في الفترة من 10 الى 15 مايو 2022 بجانب إقامة دورة تدريبية للحكام الواعدين تحت إشراف الاتحاد الدولي وصغار السن المختارين من قبل لجنة الحكام لإعدادهم بالاسلوب العلمي الصحيح وذلك في الفترة من 15 الى 19 مايو 2022 ودورة تدريبية أخرى للمحكمات تحت اشراف الاتحاد الدولي وذلك في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2022

ونوهت لجنة الحكام إلى إقامة ثلاث دورات تدريبية لحكام الدوري المصري الممتاز بعد تقسيمهم الى ثلاث مستويات من خلال 3 دورات متتالية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2022 استغرقت كل دورة 4 أيام وتم تدريب الحكام فنياً وبدنياً وكذلك تم تدريب حكام تقنية الفيديو VAR من خلال أجهزة المحاكاة لإيصال مفاهيم الاتحاد الدولي الجديدة لمفاهيم الاتحاد الدولي الجديدة والوقوف على المستوى البدني للحكام من خلال التدريبات العملية.

وأوضح اللجنة إلى أنه سيتم إقامة دورة تدريبية للحكام الدوليين في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2022 وكذلك دورة تدريبية أخرى لحكام تقنية الفيديو VAR في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم كما تم الموافقة على اقامة معسكرات الاعداد للموسم الجديد لحكام النخبة والدوري الممتاز والقسم الثاني خلال شهر أكتوبر.

وسردت اللجنة المشاركات الخارجية للحكام المصريين كالتالي:

- استعان الإتحاد الإفريقي بالحكام المتميزين فنياً في المباريات الهامة التي تستخدم فيها تقنية الفيديو VAR وذلك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال بالكاميرون حيث تم اختيار 5 حكام مصريين للمشاركة في البطولة بين حكام ساحة وVAR و حكام مساعدين وتم الإستعانة ب 3 حكام مصريين أخرين ليصبح إجمالي عدد الحكام المصريين المشاركين في البطولة 8 حكام وهو الأكبر في البطولة , وكذلك كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب حيث تم اختيار 5 حكام للمشاركة في البطولة ثلاث محكمات و حكمين لتقنية VAR وكذلك بطولات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية .

- استعان الاتحاد الإفريقي بالسادة المحاضرين المصريين في الدورات التدريبية لإعداد محكمات تقنية الفيديو VAR لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات من خلال دورتين متتالين.

- كما تم الإستعانة بالمحاضريين المصريين لتدريب الحكام بدولة تونس للحصول على رخص VAR ليتمكنوا من إدارة مباريات الدوري التونسي بتقنية الفيديو أكثر من دورة تدريبية.

وأتمت اللجنة بيانها بالكشف عن خطة عملها للبطولات المحلية والتي جاءت كالتالي:

- تقوم اللجنة بإختيار أفضل الحكام لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة ومباريات القسم الثاني ومتابعة اختيارات اللجان الفرعية للقسم الثالث والرابع والقطاعات وبطولات الجمهورية من خلال عرض التعيينات على اللجنة الرئيسية.

- بعد إختيار الحكام لمباريات الدوري الممتاز و كأس مصر وكأس الرابطة يتم عمل إجتماع تحضيري اونلاين من خلال Zoom Meeting لطاقم كل مباراة على حدى قبل المباراة وكذلك إجتماع للتحليل الفني بعد المباراة لمناقشة الحالات التحكيمية الخاصة بالمباراة .

- تقوم اللجنة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع الحكام من خلال تقييم اداء الحكام بشكل مستمر ومعاقبة الحكم الذى يثبت انه اخطأ نتيجة الاهمال بالايقاف عن اللعب فى هذا المستوى والنزول للعب فى المستويات الاقل حتى يعود الى المستوى الفنى والبدنى المطلوب.

- تعمل اللجنة على الحصول على موافقات السيد وزير الرياضة بتوفير ملاعب فى جميع المحافظات لاقامة التدريبات العملية والبدنية للحكام فى اطار خطة التطوير والتدريب المستمر لرفع الكفائة الفنية والبدنية للحكام بجميع الدرجات حيث كانت هناك موافقات من الوزارة السابقة ونعمل على تجديد هذه الموافقات.

- ضمن خطة التطوير تقوم اللجنة باختيار أفضل الحكام والمحكمات الواعدين صغار السن للاشتراك فى بطولات اتحاد شمال افريقيا لاكتساب حكام بمواصفات دولية فى سن مبكر والاستفادة بهم في المسابقات المحلية.