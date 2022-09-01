شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي.. السيتي يكتسح نوتنجهام وليفربول يصعق نيوكاسل.. وأرسنال يتصدر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل إرلينج هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق 6-صفر على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

ورفع هالاند رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بالدوري منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس يوم السبت.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين ليحقق فريق المدرب بيب جوارديولا فوزه الرابع في خمس مباريات وبرصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وفي مباراة أخرى، سجل جابرييل جيسوس هدفا وأضاف جابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليفوز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول خمس مباريات.

افتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31 وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77، وبعد ثلاث دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوجلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة الرابعة لفيلا في خمس مباريات لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري قادما من ريال سوسيداد.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ليفربول ثماني نقاط من خمس مباريات وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق سبع نقاط عن آرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز 11.