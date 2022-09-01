اخبار الرياضه

مصطفى محمد يتلاعب بمدافعي ستراسبورج ويسجل هدفا عالميا لنانت في الدوري الفرنسي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريق نانت، المحترف بصفوفه المهاجم المصري كصطفى محمد، مع مضيفه ستراسبورج بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "ألمينو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت فى مواجهة ستراسبورج، ونجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء، عن طريق مهارة كبيرة بعدما تلاعب بالمدافعين مسددا كرة قوية سكنت الشباك.

وكان مصطفى محمد قد تألق فى مباراة الجولة الماضية ضد تولوز، بعد أن نجح فى تسجيل هدف وصناعة أخر، ليفوز فريقه 2-1.

ورفع نانت رصيده للنقطة السادسة فى المركز التاسع، فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ووصل رصيد ستراسبورج للنقطة الثالثة فى المركز السابع عشر.

رابط الهدف: 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا