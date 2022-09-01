ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول والسيتي وأرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصل فريق آرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة بعد فوزه على أستون فيلا، بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة من البريميرليج.

تقدم اللاعب جابرييل جيسوس بهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 تمكن دوجلاس لويز من تسجيل هدف التعادل لصالح أستون فيلا، ولكن التعادل لم يستمر طويلًا، حيث أحرز جابرييل مارتينيلي هدف آرسنال الثاني في الدقيقة 77.

على الجانب الأخر، اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه نوتينجهام فورست بستة أهداف دون مقابل، في الجولة ذاتها.

وشهدت المباراة توهج للنرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، وذلك للمباراة الثانية على التوالي.

هالاند افتتح التسجيل مبكرًا للسيتي في الدقيقة 12، بعد تمريرة وصلت له من فيل فودين.

ثم أضاف هالاند الهدف الثاني له ولـ مانشستر سيتي في الدقيقة 23، وأحرز "الهاتريك" في الدقيقة 38 بعد تمريرة جون ستونز.

في شوط المباراة الثاني واصل فريق جوارديولا هجومه الكاسح، وسجل جواو كانسيلو الهدف الرابع مستفيدًا من تمريرة برناردو سيلفا في الدقيقة 50.

بحلول الدقيقة 65 أحرز مانشستر سيتي الهدف الخامس عن طريق جوليان ألفاريز.

لم يكتف السيتي بالخماسية وسجل ألفاريز الهدف الثاني له والسادس لفريق جوارديولا في شباك الضيوف، بالدقيقة 87.

وفي مباراة مثيرة، حقق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا قاتلا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفي ليفربول ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 5 خلال الموسم الحالي بواقع هدفين و3 أسيست.

وافتتح أهداف المباراة ألسكندر إيزاك في الدقيقة 38 من عمر المباراة لصالح نيوكاسل يونايتد، قبل أن يتعادل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 لصالح نادي ليفربول.

وفي الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 97 سجل اللاعب الشاب كارفيليو هدف الفوز للريدز.

وفيما يلي ترتيب مركز القمة في الدوري الإنجليزي حتى الآن:

أرسنال - 15 نقطة

مانشستر سيتي - 13 نقطة

توتنهام - 11 نقطة

برايتون - 10 نقاط

ليفربول - 8 نقاط

ليدز يونايتد - 8 نقاط

فولهام - 8 نقاط

ترتيب الهدافين

يعتلي النرويجي إيرلينج هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ9 أهداف، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست.

النجم المصري محمد صلاح يتوقف رصيده عند هدفين، ولم يهز الشباك في الجولة الماضية، ولم يسجل بعد في الجولة الجارية بمباراة فريقه ليفربول أمام نيوكاسل.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 5 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 4 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، هدفين.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، هدفين.

إيفان توني، برينتفورد، هدفين.