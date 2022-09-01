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صلاح يصنع هدفين في فوز ليفربول القاتل على نيوكاسل (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا قاتلا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الممتاز.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفي ليفربول ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 5 خلال الموسم الحالي بواقع هدفين و3 أسيست.

وافتتح أهداف المباراة ألسكندر إيزاك في الدقيقة 38 من عمر المباراة لصالح نيوكاسل يونايتد، قبل أن يتعادل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 لصالح نادي ليفربول.

وفي الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 97 سجل اللاعب الشاب كارفيليو هدف الفوز للريدز.

بهذه النتيجة ارتقى فريق ليفربول إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة واحدة والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 أهداف.

بينما تواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مثلها والتعادل في 3 لقاءات وتسجيل 7 أهداف وتلقي 6.

 

رابط الأهداف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/mFKYItIs05GYd

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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