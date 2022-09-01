شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: اكتفيت بما قدمته مع الطلائع لا يوجد لدي أي عرض حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى المدير الفنى السابع لنادي طلائع الجيش، أنه اكتفي بالفترة التي قضاها مع طلائع الجيش، وليس لدي أي عرض من أي نادي في الدوري.

وقال طارق العشري في مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2:الحمد لله على الموسم التاريخي لي مع طلائع الجيش باحتلال المركز الرابع وبشكر الإدارة واللاعبين على الموسم الماضى.

وأضاف العشري: لا يوجد لدي أي عرض حاليا وانا اكتفيت بهذه الفترة التي اعتز بها، ولم أرحل عن طلائع الجيش من أجل أي عرض.

وتابع العشرى: تفوقنا على فيوتشر وحصلنا على المركز الرابع، وأسعى لتجربة جديدة وتحدى.

وأوضح العشري: أحمد سيد زيزو أفضل لاعب هذا الموسم أداء وأهدافا، وإبراهيم عادل أفضل موهبة صاعدة وأتمنى رؤية محمد رضا بوبو في منتخب مصر.

واعتذر طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وحقق إنجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية، ومتمنيا التوفيق لمجلس الإدارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.