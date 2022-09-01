شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: من أفضل أندية أفريقيا ومصيرى بيد الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري ان الانضمام إلى المنتخب شرف لأى لاعب ، كما أن اى لاعب ينضم للمنتخب يكون عليه حمل وضغط كبير ، فهى مسؤولية وانا على قدرها واتمسك بالفرصة.

واضاف مروان فى تصريحات لبرنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت لم أكن متوقع الانضمام للفراعنة لكن أسعى واجتهد مع فريقى السكندرى.

وعلق اللاعب على مفاوضات الزمالك لضمه قائلا:" الزمالك فريق كبير ومن افضل أندية أفريقيا ، لكن عقدى مع الاتحاد 3 سنين والنادي هو صاحب الحق فى حسم مصيرى سواء بالانتقال للزمالك من عدمه لكن لم يتحدث احد معى عن اللعب للزمالك .