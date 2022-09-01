لاتسيو يسقط في فخ سامبدوريا بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ د ب أ:

فرط لاتسيو في فوز كان في متناوله أمام مضيفه سامبدوريا، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1، اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع ضيفه فيرونا بنفس النتيجة، وفوز أودينيزي على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر.

وبات لاتسيو في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بعدما أصبح في جعبته 8 نقاط، في حين رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر لاتسيو بالتسجيل عن طريق هدافه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 21، غير مانولو جابياديني أدرك التعادل لمصلحة سامبدوريا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.