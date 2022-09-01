أمير مرتضى يكشف موعد انتهاء عقد فيريرا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن رد الاتحاد التشادي على خطاب القلعة البيضاء، مؤكدا على انتهاء عقد فيريرا المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم القادم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر "أون تاين سبورت": "تعاقد فيريرا لمدة موسم ونصف، وهو مستمر معنا لنهاية الموسم المقبل، هو أنهى نصف موسم فقط وتبقي موسم".

وأكمل: "فيريرا مرحب به في الزمالك في كل الأوقات، وهذا التوقيت ليس مناسبا للحديث عن تعاقده مع القلعة البيضاء".

وأشار أمير: "فيريرا أنهى للتو موسم طويل وشاق ويستعد لبدء موسم جديد بسرعة دون فترة راحة، ولذلك لا يوجد وقت للحديث عن أي أمور أخرى".

واختتم المشرف العام على الكرة: "أرسلنا للنادي التشادي والاتحاد ووزارة الرياضة هناك، ولا يوجد إجابة، أرسلنا لهم بشكل رسمي بأن تقام المباراتين في القاهرة، ولا يوجد رد".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الشهر الجاري، بمواجهة بطل تشاد، ضمن مباريات دور الـ 64 من البطولة.