طارق العشري: أحتاج للراحة.. وأنا واحد من مكتشفي وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، على رحيله بعد الإنجاز الذي حققه مع فريقه واحتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وقال العشري في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "أوجه كل التحية والشكر لطلائع الجيش من أكبر شخص لاصغر شخص"

وأضاف: "حتى الآن لم أتلقى أي عرض من أي نادي والطلائع تعاقد مع مدرب كبير وهو علاء عبد العال".

وأكمل: "أنا اكتفيت بالفترة التي قضيتها داخل طلائع الجيش ولم أرحل من أجل عرض أخر كما يقال وأريد أن أخذ القليل من الراحة".

وأردف: "أفضل لاعب في الدوري المصري هو زيزو بعد الأداء المبهر الذي قدمه مع الزمالك، وأفضل لاعب صاعد إبراهيم عادل، ويعجبني جدا محمد رضا بوبو ومحمد محمود".

واختتم: "أهنئ وليد سليمان على مسيرته الرائعة، وأنا واحد من مكتشفي وليد سليمان في بداية مشاركته في الدوري وأتمنى له كل التوفيق".

وحقق طلائع الجيش المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56، تحت قيادة طارق العشري.