كلوب يتحدث عن الفوز القاتل على نيوكاسل.. وإصابة هندرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الفوز القاتل الذي حققه فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف ليفربول فوزا قاتلا في الدقيقة 98 أمام نيوكاسل بفضل لاعبه كارفاليو، ليحصد ثلاث نقاط غالية بالجولة الخامسة بالبريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات له بعد المباراة: "الفوز على نيوكاسل بمثابة لحظة مثالية بالنسبة لنا، لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "كان نيوكاسل عنيفًا وكنا متسرعين في بعض اللحظات في الشوط الأول، وكان علينا التحلي بالهدوء".

وأكمل: "في النهاية كانت ليلة عاطفية بالنسبة لنا، لكن استحقينا هذا الفوز، أحترم قِتاليّة نيوكاسل لكننا قاتلنا وضغطنا بقوة ونجحنا في تحقيق الفوز".

وتابع: "أعتقد أن هذه المباراة سنتذكرها لسنوات قادمة".

وعن إهدار نيوكاسل للوقت، علق مدرب ليفربول، قائلًا: "أنا سعيد أننا سجلنا في آخر لحظة بعد كل هذا الوقت الذي أضاعوه وهذا كان الرد المثالي على ما فعلوه".

وأتم: "لدينا مشكلة حقيقية، لقد تعرض جوردان هندرسون لإصابة بعضلة الفخذ وهذا شيء غير جيد بالنسبة لنا".

وارتقى الريدز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة.