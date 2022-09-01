هدف قاتل يصعق نيوكاسل ويمنح ليفربول الفوز 

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا ليفربول من فخ ضيفه نيوكاسل يونايتد وحقق فوزًا مثيرًا عليه بهدفين لواحد اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبادر نيوكاسل بافتتاح التسجيل في الدقيقة 38 عبر الوافد الجديد على صفوف "الماغبايز" السويدي ألكسندر إيساك (38).

وتمكّن "الريدز" من إدراك التعادل عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61.

وعندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص البرتغالي فابيو كارفاليو هدف الفوز لأصحاب الأرض (90+8).

ورفع ليفربول رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

في المقابل تجمّد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المرتبة الحادية عشرة.

وضمن المرحلة ذاتها حسم التعادل مواجهتي وست هام يونايتد مع توتنهام هوتسبير (1-1) وبورنموث مع وولفرهامبتون (0-0).