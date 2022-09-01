أرسنال يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة والسيتي يقسو على نوتينغهام بسداسية 

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل غابرييل جيسوس هدفا وأضاف غابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليفوز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط، ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول 5 مباريات.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة الـ31، وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة الـ77 بعد 3 دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوغلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة الرابعة لفيلا في 5 مباريات، لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.



وفي مباراة أخرى ضرب مانشستر سيتي بقوّة بفوزه على ضيفه نوتينغهام فورست بسداسية نظيفة.

وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كل من النرويجي إيرلينغ هالاند (12و23 و38) والبرتغالي جواو كانسيلو (50) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (65 و87).

ورفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة. في المقابل تجمدّ رصيد نوتينغهام فورست عند 4 نقاط.



المصدر: وكالات