الامارات | مهرجان الرياضات الرقمية في ضيافة مدينة «إكسبو دبي» نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية بين التاسع والـ20 من نوفمبر 2022، وذلك في مركز دبي للمعارض في مدينة «إكسبو دبي». وتستضيف دبي المهرجان بالتعاون مع شركة «في إس بي إن» (VSPN)، الرائدة عالمياً في مجال حلول الرياضات الإلكترونية الشاملة، وتعد هذه الفعالية الترفيهية الدولية أولى الفعاليات التي تُقام في مركز دبي للمعارض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار ووجهة للفعاليات.

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من العروض، تشمل بطولة دولية رفيعة المستوى للرياضات الإلكترونية، يشارك فيها مجموعة كبيرة من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين على مستوى العالم، وكذلك بطولة على مستوى المدارس، وأيضاً حفلاً موسيقياً يضم نخبة من أشهر الفنانين، وفعالية «جيم إكسبو» GameExpo المميزة، إضافة إلى فعاليات لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين في القطاع.

وتجمع القمة الافتتاحية جميع الجهات المعنية بالألعاب والرياضات الرقمية، بمن في ذلك نجوم الرياضات الإلكترونية والخبراء ومؤسسات القطاع، إذ لديهم فرصة فريدة لتبادل أفضل الخبرات، وتطوير شبكة قوية لتعزيز نمو القطاع، فضلاً عن وضع معايير مرجعية للتقنيات، وكذلك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعد السوق الأسرع نمواً على مستوى العالم، وفي نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية الآمنة والشاملة.

كما يمكن للزوار تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة في فعالية «جيم إكسبو»، بما فيها الألعاب الكلاسيكية في قسم ريترو، والتعرف إلى أحدث إصدارات الألعاب، وشراء منتجات ضمن عروض فريدة من شخصياتهم الخيالية المفضلة، إضافةً إلى المشاركة في المسابقات على مسرح كوسبلاي للفوز بجوائز رائعة، حيث تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تنظيم القمة الافتتاحية مع «جيم إكسبو»، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، في تصريح صحافي: «يسعدنا التعاون مع شركة (في إس بي إن) لاستضافة مهرجان دبي للرياضات الرقمية، لتعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز الرائد للرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، وذلك بما يتماشى مع مساعي قيادتنا الحكيمة لجعل دبي الوجهة العالمية المفضلة والأكثر جاذبية للعيش والعمل والترفيه. وسيسهم المهرجان في تمهيد الطريق أمام شركات الرياضات الرقمية والترفيه التفاعلي لإنشاء محتوى مبتكر عالي الجودة، يوفر لعشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بتجارب لعب استثنائية».

من جانبه، قال دينو يينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «في إس بي إن»: «تحرص شركة في إس بي إن على التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً في سوق الرياضات الإلكترونية المزدهر، ويمثّل مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الركيزة الأساسية لمنظومة الرياضات الإلكترونية الناشئة، وظاهرة ثقافية مستمرة، وعلامة فارقة في هذا القطاع».

المهرجان يضم مجموعة متنوعة من العروض، تشمل بطولة عالمية بمشاركة نجوم محترفين في الرياضات الإلكترونية، وبطولة على مستوى المدارس، وفعاليات عديدة.