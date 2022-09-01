الامارات | شباب الأهلي بطلاً لـ 3 فئات في ختام «دورة مجلس دبي لأكاديميات الكرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات الدورة الصيفية الـ11 لأكاديميات كرة القدم التي نظّمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي، وشارك فيها 680 لاعباً من 24 فريقاً، مثلوا 5 أندية مختلفة من أندية الدولة، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان. وتوج شباب الأهلي بطلاً لفئة تحت 17 سنة، بعد أن تصدر الترتيب بتسع نقاط، وتسجيله 12 هدفاً في البطولة، كما فاز بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة، وكذلك بلقب فئة تحت 13 سنة. وفاز النصر بفئة تحت 15 سنة، بينما عاد لقب فئة تحت 14 سنة إلى فريق الوصل، كما فاز أيضاً بلقب (تحت 12 سنة).

وشهدت الدورة تنظيم مسابقة حرة خاصة بتنفيذ ضربات ترجيحية بعد نهاية كل مباراة، بهدف تطوير مهارات اللاعبين وإتقانهم لضربات الجزاء الترجيحية، والتعرف إلى مؤهلات كل لاعب أو حارس مرمى في هذا الجانب.

وأسهمت أندية دبي في تنظيم منافسات الدورة من خلال استضافة المباريات، وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين للتنافس في جو مطابق للمنافسات الرسمية من خلال كل المتطلبات. وتعد هذه الدورة من أهم المبادرات التي ينظمها مجلس دبي سنوياً لتطوير قطاع البراعم والناشئين من خلال الإعداد المبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وتهدف إلى منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، وفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية.

شباب الأهلي حصد اللقب في فئات تحت 17 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 13 سنة.