الامارات | ميرزا: دراجات الإمارات أصبحت رقماً صعباً في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد ونجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا، أن «دراجات الإمارات أصبحت رقماً صعباً في القارة الآسيوية بعد تحقيق ثلاث ميداليات جديدة في بطولة كأس آسيا للمضمار في تايلاند». وقال إن النظرة الآن إلى دراجي الإمارات في البطولات الكبيرة أصبحت مختلفة تماماً، و«أصبحت كل الفرق تراقب لاعبينا في السباقات ويحسبون لهم ألف حساب في مختلف السباقات».

وكانت بعثة المنتخب عادت ظهر أمس عقب المشاركة الناجحة في كأس آسيا للمضمار، وتحقيق ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية لنجم المنتخب يوسف ميرزا، وميدالية برونزية للنجم أحمد المنصوري، إضافة إلى تحقيق فضية سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي عن طريق المنصوري.

وضمت البعثة في تايلاند يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، سيف الكعبي وخالد معيوف، إضافة إلى فني الدراجات أحمد معيوف. وكان في استقبالهم بمطار دبي رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير المراسم طارق العريدي، ومدير شؤون الاتحادات بطي العبدولي، ومن الهيئة العامة للرياضة عمر خلف مدير إدارة الرياضة.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «ما شاهدته في بطولة آسيا للمضمار بتايلاند لم أشاهده من قبل في سباقات الأمونيوم، من حيث عدد المشاركين، وكنت قريباً من تحقيق ميدالية في هذا السباق لولا سوء التوفيق، النظرة تغيرت تماماً إلى منتخبنا الوطني وأصبحنا نتعرض لرقابة قوية في السباقات، أشكر اللاعبين كافة على تقديم هذا المجهود الكبير والعودة بميداليات ملونة».

وأضاف ميرزا: «وجدنا الإعداد الجيد من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدم التأخر عن المنتخب فتحققت النتائج الإيجابية، وهو أمر طبيعي وأشكر مجلس الإدارة على هذا الدعم اللامحدود والمشاركة في مختلف السباقات، والتي بالتأكيد تزيد من خبراتنا في مختلف البطولات، ويستعد منتخبنا بعد أقل من 10 أيام للمشاركة في طواف صلالة، ثم البطولة العربية في مصر والبطولة العربية في الإمارات، وكلها نجاحات وإنجازات كبيرة لدراجات الإمارات».

ومن جانبه قال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم» خلال الاستقبال: «بطولة بعد أخرى نجد نجومنا على منصات التتويج، وتنوعت الإنجازات بين منتخب الكبار والسيدات والشباب والناشئين، نستعد لاستحقاقات كبيرة وقوية الفترة المقبلة، وأصبح نجومنا قادرين على مواكبتها».

ميرزا أحرز ذهبية وأخرى فضية، بينما نال أحمد المنصوري برونزية خلال كأس آسيا للمضمار بتايلاند.