الامارات | كسر في الساق يبعد كوسانوفيتش عن الجزيرة شهراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن غياب المدافع الصربي، ميلوس كوسانوفيتش، عن الفريق لمدة شهر، عقب إصابته بكسر في الساق اليسرى خلال تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه أثبتت نتائج الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الجزيرة ميلوس كوسانوفيتش، بعد إصابته في التدريبات، عن تعرضه لكسر بسيط في عظم الساق اليسرى، وغيابه لمدة شهر تقريباً، على أن يستكمل برنامج التأهيل والعلاج مع الجهاز الطبي للفريق.